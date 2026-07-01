A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou a favor da manutenção da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em parecer enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que a apreensão de uma pistola registrada em nome de Bolsonaro não configura motivo para alterar o regime de cumprimento da pena.

Apesar disso, Gonet defendeu que a arma permaneça apreendida. A pistola, uma Glock calibre 9 milímetros, foi localizada durante uma blitz da Polícia Militar do Distrito Federal, em 15 de junho, dentro de um veículo conduzido por um sargento do Exército que atua na segurança do ex-presidente.

A investigação da Polícia Civil do Distrito Federal concluiu que Bolsonaro possuía registro válido da arma e não encontrou elementos para responsabilizá-lo criminalmente pelo episódio. O inquérito resultou no indiciamento do militar que conduzia o veículo.