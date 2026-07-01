Um casal foi denunciado pelo Ministério Público por suspeita de furtar um bilhete premiado da Mega-Sena no valor de R$ 29 milhões em uma casa lotérica de Sinop (MT). Segundo a investigação, a mulher, então funcionária do estabelecimento, retirou do cofre um comprovante emitido com defeito e que foi contemplado no sorteio de agosto de 2023.

Uma cliente recebeu um novo comprovante da aposta após o primeiro bilhete apresentar defeito na impressão. O documento com problema não foi cancelado e foi mantido guardado no cofre da lotérica.

Após a divulgação do resultado do concurso, a funcionária retirou esse bilhete do cofre. Imagens de câmeras de segurança registraram a mulher comemorando a premiação e informando a uma colega que iria até uma agência da Caixa Econômica Federal. No dia seguinte, ela e o marido pediram demissão, e o homem se apresentou como um dos vencedores do prêmio.