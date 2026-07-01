01 de julho de 2026
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MEGA-SENA

MP acusa casal de furtar bilhete premiado de R$ 29 milhões

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Agência Brasil
Segundo a investigação, a mulher, então funcionária do estabelecimento, retirou do cofre um comprovante emitido com defeito e que foi contemplado.
Segundo a investigação, a mulher, então funcionária do estabelecimento, retirou do cofre um comprovante emitido com defeito e que foi contemplado.

Um casal foi denunciado pelo Ministério Público por suspeita de furtar um bilhete premiado da Mega-Sena no valor de R$ 29 milhões em uma casa lotérica de Sinop (MT). Segundo a investigação, a mulher, então funcionária do estabelecimento, retirou do cofre um comprovante emitido com defeito e que foi contemplado no sorteio de agosto de 2023.

Uma cliente recebeu um novo comprovante da aposta após o primeiro bilhete apresentar defeito na impressão. O documento com problema não foi cancelado e foi mantido guardado no cofre da lotérica.

Após a divulgação do resultado do concurso, a funcionária retirou esse bilhete do cofre. Imagens de câmeras de segurança registraram a mulher comemorando a premiação e informando a uma colega que iria até uma agência da Caixa Econômica Federal. No dia seguinte, ela e o marido pediram demissão, e o homem se apresentou como um dos vencedores do prêmio.

A atitude levantou suspeitas entre os proprietários da lotérica, que acionaram a Polícia Civil. O Ministério Público denunciou o casal por furto qualificado mediante abuso de confiança. No processo, os dois negam as acusações.

A defesa solicitou que o caso fosse transferido para a Justiça Federal, alegando que a Caixa Econômica Federal tem interesse na ação por ser responsável pelo pagamento do prêmio. Também pediu a suspensão do processo criminal até a definição sobre quem é o verdadeiro dono do bilhete.

O pedido foi rejeitado pelo Superior Tribunal, que entendeu que a suposta vítima do crime é a lotérica, uma empresa privada. Com isso, o processo continua na Justiça Estadual.

Com informações do g1.

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