O ator britânico Michael Byrne morreu no último dia 20 de junho, aos 82 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Byrne ficou conhecido por interpretar uma versão mais velha de Gellert Grindelwald em Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 1, lançado em 2010. Ele também atuou como o vilão Vogel em Indiana Jones e a Última Cruzada e interpretou o soldado Smythe em Coração Valente.

Nascido em Londres, o ator iniciou a carreira na década de 1960 no teatro, integrando a companhia fundada por Laurence Olivier. Ao longo dos anos, participou de montagens de clássicos como Romeu e Julieta, O Jardim das Cerejeiras e Muito Barulho por Nada, ao lado de nomes como Maggie Smith.