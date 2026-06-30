O ator britânico Michael Byrne morreu no último dia 20 de junho, aos 82 anos. A causa da morte não foi divulgada.
Byrne ficou conhecido por interpretar uma versão mais velha de Gellert Grindelwald em Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 1, lançado em 2010. Ele também atuou como o vilão Vogel em Indiana Jones e a Última Cruzada e interpretou o soldado Smythe em Coração Valente.
Nascido em Londres, o ator iniciou a carreira na década de 1960 no teatro, integrando a companhia fundada por Laurence Olivier. Ao longo dos anos, participou de montagens de clássicos como Romeu e Julieta, O Jardim das Cerejeiras e Muito Barulho por Nada, ao lado de nomes como Maggie Smith.
Na televisão, Byrne estreou nos anos 1960 e fez sua primeira participação no cinema em 1963. Ao longo de mais de sete décadas de carreira, acumulou mais de 170 trabalhos, incluindo filmes como Gangues de Nova York, 007 - O Amanhã Nunca Morre e Diana.
Michael Byrne deixa a ex-esposa, Carole Nimmons, duas filhas e três netos.
Com informações da Variety.