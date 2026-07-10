Ainda existe a crença de que tristeza, apatia e falta de interesse fazem parte da velhice. A equipe da Palliative Care reforça que isso não é verdade. Segundo a psiquiatra Dra. Jéssica Müller de Faria (foto), a depressão pode surgir na terceira idade, mas possui tratamento e possibilidade de recuperação. Quanto mais cedo os sinais forem reconhecidos por familiares e cuidadores, melhores tendem a ser os resultados. Saiba mais: @palliativecarebr
05 de outubro de 2026
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