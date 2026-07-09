A AMZ Sports criou o Run & Wellness Festival, uma manhã inteira dedicada a celebrar o que o seu corpo é capaz de fazer e o que a sua mente é capaz de absorver. Será no dia 23 de agosto, junto com o Parque Dom Pedro e a Academia Bodytech. Terá corrida de 6km, recovery esportivo, aulas de funcional, jogo de altinha, workshops com especialistas em saúde, show ao vivo e muito mais, com acesso a inúmeras atividades por um único ingresso. As vagas são limitadas. Saiba mais: @amzsports_