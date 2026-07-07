Nem todo mau hálito é apenas "cheiro de cachorro". Segundo a médica veterinária Dra. Clarisse Teixeira, do Hospital Veterinário Taquaral, o famoso "bafo de pet" pode ser um sinal de doenças periodontais, inflamações e até problemas mais sérios na cavidade oral. Se o cheiro está forte demais, talvez seja hora de olhar a boca do seu amigo de quatro patas com mais atenção. Conheça: @hvtcampinass.