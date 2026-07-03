04 de julho de 2026
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SEGURANÇA

Cirurgias plásticas associadas exigem mais cuidados?


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Foto: Leonardo Chessa/Divulgação

Uma dúvida que muita gente tem sobre cirurgia plástica: afinal, dá para fazer vários procedimentos de uma vez pra aproveitar o mesmo período de recuperação de pós-operatório? O cirurgião plástico Dr. Gerson Julio explica que pode ser feito mediante criteriosa análise e planejamento. "A segurança vem sempre em primeiro lugar", enfatiza o doutor. Em tempo: em alguns casos, a associação de procedimentos pode trazer um resultado mais harmônico, mas nem sempre é indicada. Mais informações: @dr.gersonjulio.

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