Nem sempre uma pele sem viço, com flacidez precoce ou manchas recorrentes tem origem apenas em fatores externos. A dermatologista Dra. Mônica Felici explica que alterações hormonais, inflamação crônica, deficiência de nutrientes e até resistência à insulina podem interferir diretamente na qualidade da pele e na resposta aos tratamentos estéticos. A proposta da dermatologia integrativa é justamente avaliar o organismo de forma ampla para buscar resultados mais consistentes e duradouros.
02 de julho de 2026
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