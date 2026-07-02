Nem sempre uma pele sem viço, com flacidez precoce ou manchas recorrentes tem origem apenas em fatores externos. A dermatologista Dra. Mônica Felici explica que alterações hormonais, inflamação crônica, deficiência de nutrientes e até resistência à insulina podem interferir diretamente na qualidade da pele e na resposta aos tratamentos estéticos. A proposta da dermatologia integrativa é justamente avaliar o organismo de forma ampla para buscar resultados mais consistentes e duradouros.