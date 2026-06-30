Miami segue atraindo olhares de investidores e compradores internacionais, impulsionada pelo clima ensolarado durante grande parte do ano, praias reconhecidas mundialmente, vida cultural intensa, gastronomia diversificada e um mercado imobiliário em constante valorização. É nesse cenário que o Palma Miami Beach se insere como um empreendimento que alia localização estratégica, design contemporâneo e versatilidade de uso. Adquirido na planta, com pagamentos diluídos ao longo da obra, o empreendimento oferece um modelo de compra planejado, valorizado tanto por quem busca uso próprio quanto por quem vê o imóvel como ativo patrimonial. A proposta combina praticidade e sofisticação, acompanhando as transformações no modo de viver e investir. A corretora Mariana Lima é a representante do Palma no Brasil. Para saber mais, o contato é (11) 91116-7600 ou Instagram @marianalimabroker