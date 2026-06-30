O aumento da agitação, da confusão mental e da ansiedade no fim da tarde pode ser um sinal pouco conhecido da chamada Síndrome do Entardecer, comum em idosos com demência. Segundo o médico de família e paliativista Dr. Gustavo Bruno Gonçalves (foto), da Palliative Care, o quadro costuma provocar desgaste intenso não apenas no paciente, mas também em familiares e cuidadores. Mudanças na rotina, noites mal dormidas, dor, infecções e até ambientes escuros podem agravar os episódios. A orientação é observar alterações de comportamento, evitar automedicação e buscar acompanhamento especializado para garantir mais segurança e qualidade de vida ao idoso e à família.