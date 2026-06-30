Segundo Casemiro, o técnico Carlo Ancelotti pediu tranquilidade ao grupo. "O mister falou bastante coisas. Mas, principalmente, para manter a calma. Tivemos a calma, conseguimos virar e acho que todos estão de parabéns", afirmou.

A conversa no vestiário durante o intervalo foi apontada pelos jogadores da Seleção Brasileira como um dos fatores para a virada sobre o Japão, que garantiu a classificação do Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe foi para o descanso perdendo por 1 a 0 e reagiu na segunda etapa.

O goleiro Alisson também destacou o papel do treinador e a união do elenco. "O mister foi fundamental no intervalo para nos dar essa tranquilidade. Nós mesmos, também, procuramos nos ajudar, falando para não perder a cabeça. Porque a gente sabe que, nesse momento, às vezes a ansiedade bate. Vencer dessa maneira nos ajuda a crescer, que, também, é o que a gente vem buscando: crescer durante a competição", disse.

Após a partida, Ancelotti afirmou que o aspecto psicológico foi decisivo. "Obviamente, o aspecto psicológico é importante. O sofrimento é normal, não há nada novo. Sobretudo no futebol moderno, sofrimento é normal, como é normal o alívio", declarou.

Os atletas também destacaram a força coletiva da equipe. "Acima de tudo, um jogo com a cara do nosso país, né? Sofremos até o final, no final deu tudo certo. A gente não desiste nunca", afirmou Bruno Guimarães.