A conversa no vestiário durante o intervalo foi apontada pelos jogadores da Seleção Brasileira como um dos fatores para a virada sobre o Japão, que garantiu a classificação do Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe foi para o descanso perdendo por 1 a 0 e reagiu na segunda etapa.
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Segundo Casemiro, o técnico Carlo Ancelotti pediu tranquilidade ao grupo. "O mister falou bastante coisas. Mas, principalmente, para manter a calma. Tivemos a calma, conseguimos virar e acho que todos estão de parabéns", afirmou.
O goleiro Alisson também destacou o papel do treinador e a união do elenco. "O mister foi fundamental no intervalo para nos dar essa tranquilidade. Nós mesmos, também, procuramos nos ajudar, falando para não perder a cabeça. Porque a gente sabe que, nesse momento, às vezes a ansiedade bate. Vencer dessa maneira nos ajuda a crescer, que, também, é o que a gente vem buscando: crescer durante a competição", disse.
Após a partida, Ancelotti afirmou que o aspecto psicológico foi decisivo. "Obviamente, o aspecto psicológico é importante. O sofrimento é normal, não há nada novo. Sobretudo no futebol moderno, sofrimento é normal, como é normal o alívio", declarou.
Os atletas também destacaram a força coletiva da equipe. "Acima de tudo, um jogo com a cara do nosso país, né? Sofremos até o final, no final deu tudo certo. A gente não desiste nunca", afirmou Bruno Guimarães.
Gabriel Martinelli reforçou o discurso. "Isso é Brasil, não desistir, é nossa cultura. Fico muito feliz pela partida. Como eu citei antes, a gente lutou até o final e merecemos muito essa vitória", disse.
Matheus Cunha ressaltou a confiança no elenco e a importância dos reservas. "A gente imaginava que seria um jogo difícil, mas, poxa, do jeito que foi, sofrer até o final. O Marti resolvendo. Acho que todo mundo confiava no grupo. Em todas as entrevistas, eu falo que todo mundo vai ter o seu protagonismo, que as coisas vão vir automáticas. A gente não precisa ter uma pessoa só para resolver em todos os momentos", afirmou.
Na avaliação de Danilo, a classificação mostrou a força mental da equipe. "Demostra resiliência, demostra maturidade".
Após o jogo, Matheus Cunha também respondeu às declarações de japoneses que questionaram a força da Seleção Brasileira. "Tem que ter bastante respeito para falar da gente. O que a gente representa é muito maior que nós. As minhas palavras para eles foram: 'Respeita isso aqui porque fomos penta, temos cinco e, agora, eu acho que vocês sabem quem nós somos'", afirmou.
Com informações do Jornal Nacional.