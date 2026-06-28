A esposa e os dois filhos do jogador argentino Lucas Trejo foram encontrados mortos na noite de sábado (27), após 74 horas de buscas na Venezuela. As informações são do g1.

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Yanina Maranella e os filhos do casal, Aarón, de 5 anos, e Ainhoa, de 7, estavam no prédio onde moravam, em Playa Grande, no estado de La Guaira, quando o edifício desabou durante os terremotos que atingiram o país na quarta-feira (24). Trejo, de 38 anos, não estava no local e acompanhou as buscas desde o desaparecimento da família.