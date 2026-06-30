A causa da morte da atriz norte-americana Daveigh Chase, conhecida pelos papéis em O Chamado e por dar voz à personagem Lilo em Lilo & Stitch, foi divulgada pelas autoridades do Condado de Los Angeles. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal, a artista morreu em decorrência da síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids). O documento também cita o uso crônico de múltiplas substâncias como condição significativa associada. A morte foi classificada como natural.
Relembre o caso: Atriz de ‘O Chamado’ e voz original de Lilo morre aos 35 anos
Daveigh Chase morreu em 16 de junho, aos 35 anos, em um hospital. Inicialmente, o namorado da atriz, Roy Hernandez, informou que ela havia falecido após complicações provocadas por meningite e infecção na corrente sanguínea que evoluiu para sepse.
A atriz iniciou a carreira ainda na infância, participando de comerciais e séries de televisão como Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, Charmed, The Practice e ER. Em 2001, interpretou Samantha Darko no filme Donnie Darko.
No ano seguinte, ganhou destaque ao dublar Lilo na animação Lilo & Stitch e participou de suas sequências e da série derivada. Também ficou conhecida por interpretar Samara Morgan no filme de terror O Chamado.
Entre 2006 e 2011, integrou o elenco da série Big Love. Seu último trabalho no cinema foi o longa de terror Jack Goes Home, lançado em 2016. Depois disso, ela se afastou da atuação.
Com informações do Deadline.