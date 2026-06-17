Morreu aos 35 anos a atriz norte-americana Daveigh Chase, conhecida por interpretar Samara Morgan no filme de terror “O Chamado” e por dar voz à personagem Lilo na animação “Lilo & Stitch”.
A informação foi confirmada ao site TMZ pelo namorado da atriz, Roy Hernandez. Segundo ele, Daveigh morreu na terça-feira (16) em decorrência de meningite e de uma infecção na corrente sanguínea, que provocaram complicações sépticas.
De acordo com o relato, a atriz havia sido internada em um hospital de Los Angeles no início deste mês por causa de desnutrição.
Daveigh Chase ganhou destaque ainda na infância ao participar de produções de sucesso no cinema e na televisão. Além de interpretar Samara em “O Chamado”, lançado em 2002, ela foi a voz original de Lilo na animação “Lilo & Stitch” e na série derivada. Também participou da dublagem em inglês da personagem Chihiro no filme “A Viagem de Chihiro”.
Ao longo da carreira, a atriz integrou o elenco de produções como “Donnie Darko”, “Beethoven 5”, “Sabrina, Aprendiz de Feiticeira”, “ER” e da série “Big Love”, da HBO, na qual interpretou Rhonda Volmer em 32 episódios.
Com informações do TMZ.