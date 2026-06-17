Morreu aos 35 anos a atriz norte-americana Daveigh Chase, conhecida por interpretar Samara Morgan no filme de terror “O Chamado” e por dar voz à personagem Lilo na animação “Lilo & Stitch”.

A informação foi confirmada ao site TMZ pelo namorado da atriz, Roy Hernandez. Segundo ele, Daveigh morreu na terça-feira (16) em decorrência de meningite e de uma infecção na corrente sanguínea, que provocaram complicações sépticas.

De acordo com o relato, a atriz havia sido internada em um hospital de Los Angeles no início deste mês por causa de desnutrição.