"A filosofia do Moriyasu é: se não puder ganhar, empata. Eles procuraram jogar por uma bola. Nos outros jogos não foi assim. Tocaram mais a bola, jogaram com mais confiança. Mas eu tinha plena confiança de que o Brasil ia passar", disse.

Nelsinho Baptista, que passou quase duas décadas no futebol japonês e conquistou títulos da J-League (o Campeonato Japoonês) por Verdy Kawasaki e Kashiwa Reysol, também atribui a evolução da seleção à mudança de perfil dos jogadores.

"A mentalidade do jogador japonês cresceu bastante. Hoje eles são muito mais confiantes. Praticamente todos os jogadores da seleção atuam na Europa, muitos são titulares. Essa foi a principal mudança. E o Moriyasu já vai para a terceira Copa. É um treinador que conhece muito bem o futebol japonês e os atletas", analisou.