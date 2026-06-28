A viúva do policial militar Danilo Lopes Negrão afirmou que só descobriu a dimensão das dívidas deixadas pelo marido após a morte dele, em 2023. Segundo Raquel Maria de Oliveira Negrão, os empréstimos contraídos para sustentar o vício em apostas somavam quase R$ 1 milhão.
Clique e assista ao vídeo
Em entrevista, a enfermeira contou que o policial começou a apostar durante a Copa do Mundo de 2022 e passou a pegar dinheiro emprestado com amigos, bancos e até agiotas. Ela encontrou uma planilha com a relação dos credores ao analisar o computador do marido dias após a morte.
Raquel disse que, além de assumir sozinha as despesas da casa, passou a receber cobranças e ameaças de pessoas que alegavam ter emprestado dinheiro ao policial. Ela afirmou que ainda enfrenta consequências financeiras e que, por causa de processos judiciais, não consegue vender o imóvel da família.
Segundo a viúva, Danilo procurou terapia por incentivo da família, mas abandonou o tratamento e nunca recebeu diagnóstico de ludopatia porque não revelou o vício aos profissionais.
Raquel decidiu tornar a história pública para alertar sobre os riscos da dependência em apostas esportivas. Ela destacou que as plataformas de apostas regulamentadas atualmente oferecem ferramentas de autoexclusão e lembrou que o Ministério da Saúde orienta pessoas com sinais de compulsão a buscar atendimento especializado.