A viúva do policial militar Danilo Lopes Negrão afirmou que só descobriu a dimensão das dívidas deixadas pelo marido após a morte dele, em 2023. Segundo Raquel Maria de Oliveira Negrão, os empréstimos contraídos para sustentar o vício em apostas somavam quase R$ 1 milhão.

Em entrevista, a enfermeira contou que o policial começou a apostar durante a Copa do Mundo de 2022 e passou a pegar dinheiro emprestado com amigos, bancos e até agiotas. Ela encontrou uma planilha com a relação dos credores ao analisar o computador do marido dias após a morte.

Raquel disse que, além de assumir sozinha as despesas da casa, passou a receber cobranças e ameaças de pessoas que alegavam ter emprestado dinheiro ao policial. Ela afirmou que ainda enfrenta consequências financeiras e que, por causa de processos judiciais, não consegue vender o imóvel da família.