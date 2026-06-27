Uma brasileira será julgada na Itália após recorrer da multa que recebeu por tomar sol de topless às margens do rio Natisone, próximo à Ponte do Diabo, um dos principais pontos turísticos de Cividale del Friuli. O caso é de 2021, mas veio a público neste sábado (27), quando a Justiça italiana marcou o julgamento para fevereiro de 2027. As informações são da agência italiana ANSA.

A mulher foi multada em 100 euros, cerca de R$ 600 na cotação atual, por descumprimento das normas da polícia urbana do município.

Segundo os agentes que atenderam à ocorrência, a brasileira teve "conduta ofensiva ao decoro público" ao expor partes íntimas num local aberto e visível ao público.