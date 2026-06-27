29 de junho de 2026
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MULTA DE R$600

Brasileira será julgada na Itália por tomar sol de topless

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Maciej Serafinowicz/Unsplash/Imagem ilustrativa
A mulher foi multada em 100 euros, cerca de R$ 600 na cotação atual, por descumprimento das normas da polícia urbana do município.
A mulher foi multada em 100 euros, cerca de R$ 600 na cotação atual, por descumprimento das normas da polícia urbana do município.

Uma brasileira será julgada na Itália após recorrer da multa que recebeu por tomar sol de topless às margens do rio Natisone, próximo à Ponte do Diabo, um dos principais pontos turísticos de Cividale del Friuli. O caso é de 2021, mas veio a público neste sábado (27), quando a Justiça italiana marcou o julgamento para fevereiro de 2027. As informações são da agência italiana ANSA.

A mulher foi multada em 100 euros, cerca de R$ 600 na cotação atual, por descumprimento das normas da polícia urbana do município.

Segundo os agentes que atenderam à ocorrência, a brasileira teve "conduta ofensiva ao decoro público" ao expor partes íntimas num local aberto e visível ao público.

A defesa pede a anulação da pena e sustenta que o relatório policial descreve os fatos sem precisão. Os advogados também citam decisões da Corte de Cassação da Itália que, segundo afirmam, passaram a admitir o uso de monokíni em determinadas situações.

Ainda de acordo com a defesa, a conduta da brasileira não causou prejuízo a terceiros e está protegida pelo direito à liberdade individual.

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