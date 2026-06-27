Mensagens trocadas por WhatsApp descobertas pela Polícia Civil de São Paulo durante investigações de envenamento de uma mulher revelaram a intenção de um jovem, filho adotivo da vítima, de envenar a mãe, em plano discutido com a namorada dele.

Jovem foi detido após investigação apontar plano dele para matar a própria mãe adotiva. Nicolas dos Santos Nunes, de 22 anos, foi preso preventivamente na última quinta-feira pela Polícia Civil de São Paulo durante investigação de envenenamento de mulher em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo.

Vítima procurou atendimento médico após vômitos e tonturas. Segundo a Polícia Civil de São Paulo em Mairiporã, os exames apontaram intoxicação por veneno de rato. Junto com uma familiar, a mulher procurou a delegacia.