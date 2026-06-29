A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização, distribuição e uso do lote 61/411 do repelente Repele Spray, fabricado pela Mavaro Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. A medida foi adotada depois que o produto ser reprovado em um teste de eficácia. A fabricante informou que fará o recolhimento voluntário das unidades afetadas.

Segundo a Anvisa, o lote já havia sido interditado cautelarmente em maio, depois que um laudo do Instituto Adolfo Lutz (Lacen-SP) apontou reprovação no teste do princípio ativo IR3535, substância utilizada para repelir insetos. O ensaio avalia a eficácia do ingrediente, responsável por criar uma barreira de odor na pele que dificulta a aproximação dos insetos.

A resolução publicada pela agência determina que o lote não pode mais ser vendido, distribuído ou utilizado.