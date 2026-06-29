Uma estudante de medicina foi encontrada morta dentro do próprio apartamento, em Barbacena (MG), na noite de sábado (27). O suspeito do crime é o namorado dela, que também cursava medicina, e foi preso neste domingo (28).

Letícia de Morais Vasconcelos Rodrigues, 40, foi morta a facadas. A vítima levou diversos golpes de faca na região da face, no pescoço, nas mãos e nas costas, de acordo com informações repassadas pela Polícia Militar de Minas Gerais.

Corpo de Letícia foi encontrado na manhã de ontem pelo ex-marido dela. O homem foi até o endereço após uma amiga procurá-lo para reportar o desaparecimento da vítima. Com a autorização de uma vizinha, ele acessou o apartamento de Letícia pela sacada e viu ela caída no chão da sala. Na sequência, o ex-marido, que estava acompanhado pelo padrasto de Letícia, acionou o Samu e a PM, mas a morte foi confirmada no local.