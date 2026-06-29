Uma réplica de magnitude 4,6 foi registrada na madrugada desta segunda-feira (29) ao norte de Caracas, na Venezuela. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o abalo ocorreu a 10 quilômetros de profundidade e, até o momento, não há relatos de novos danos.
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O tremor foi sentido poucos dias após os terremotos que devastaram o país. Equipes de resgate atuam nas áreas mais afetadas, especialmente no estado de La Guaira, enquanto novas réplicas continuam sendo registradas.
De acordo com o balanço oficial, cerca de 1.500 pessoas morreram, 3.150 ficaram feridas, 12.721 estão deslocadas e 774 edifícios foram destruídos. No domingo (28), socorristas ainda retiraram sobreviventes dos escombros.
Mais de 2.600 profissionais estrangeiros reforçam as operações de busca e resgate. As centenas de réplicas registradas desde os terremotos dificultam os trabalhos e mantêm moradores em alerta.
Com informações do SBT News.
Absolutamente bestial. Registro brutal del terremoto 7.5 en La Guaira en #Venezuela. La gente cae ante la “onda S”, mientras la tierra se agrieta y separa, y el edificio del fondo se desploma en segundos. Imposible escapar de esto pic.twitter.com/idkK8e3NNj— Marcelino Martínez (@marcelinotv) June 29, 2026