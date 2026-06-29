Uma réplica de magnitude 4,6 foi registrada na madrugada desta segunda-feira (29) ao norte de Caracas, na Venezuela. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o abalo ocorreu a 10 quilômetros de profundidade e, até o momento, não há relatos de novos danos.

O tremor foi sentido poucos dias após os terremotos que devastaram o país. Equipes de resgate atuam nas áreas mais afetadas, especialmente no estado de La Guaira, enquanto novas réplicas continuam sendo registradas.

De acordo com o balanço oficial, cerca de 1.500 pessoas morreram, 3.150 ficaram feridas, 12.721 estão deslocadas e 774 edifícios foram destruídos. No domingo (28), socorristas ainda retiraram sobreviventes dos escombros.