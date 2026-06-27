O tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos, irmão de Eloá Cristina Pimentel, foi baleado na cabeça na manhã deste sábado (27), na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. As informações são do g1.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o policial, que estava de moto e à paisana, parou em um semáforo. Em seguida, dois homens em outra motocicleta se aproximaram e efetuaram os disparos.

Ronickson foi socorrido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, e encaminhado inconsciente a um hospital. O estado de saúde não foi informado.