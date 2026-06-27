O tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos, irmão de Eloá Cristina Pimentel, foi baleado na cabeça na manhã deste sábado (27), na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. As informações são do g1.
Câmeras de segurança registraram o momento em que o policial, que estava de moto e à paisana, parou em um semáforo. Em seguida, dois homens em outra motocicleta se aproximaram e efetuaram os disparos.
Ronickson foi socorrido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, e encaminhado inconsciente a um hospital. O estado de saúde não foi informado.
Eloá Pimentel ganhou repercussão nacional em 2008, aos 15 anos, após ser mantida em cárcere privado e morta pelo ex-namorado, Lindemberg Alves, em Santo André.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o caso é tratado como tentativa de homicídio. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Sede de São Caetano do Sul, que realiza diligências para identificar e localizar os autores do ataque.