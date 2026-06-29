Os motoristas de ônibus começaram uma greve na madrugada desta segunda-feira (29) no Rio de Janeiro, após aprovarem a paralisação em assembleia realizada no domingo (28).

Apesar do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 1ª Região ter determinado a circulação de ao menos 50% da frota de cada linha, passageiros reclamam sobre as dificuldades para utilizar o transporte coletivo na cidade.

Segundo a Rio Ônibus, 40 veículos foram vandalizados por grevistas entre a madrugada e o início da manhã desta segunda. A entidade que representa as empresas diz que 800 ônibus circulam normalmente na cidade.