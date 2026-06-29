Carlo Ancelotti pediu aos jogadores do Brasil que encarem a partida contra o Japão, na tarde de segunda-feira (29), em Houston, como uma decisão. Ele cobrou concentração no duelo no NRG Stadium, que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Na fase dos 32, etapa que estreia no formato ampliado do torneio, perder significa ir embora.

"Precisamos de muitas coisas. Mente e coração também. E uma ideia clara. Temos de estar preparados para tudo o que pode acontecer numa eliminatória, porque podem acontecer muitas coisas. Mas a equipe está motivada, tem confiança, as coisas saíram bem nos últimos jogos. A equipe está preparada", afirmou o técnico.

"Não é nem um mata-mata. É um mata, não tem partida de volta. Mas o Brasil tem a sorte de ter jogadores muito espertos nesse aspecto. Temos atletas com um nível de experiência muito forte, eles sabem perfeitamente como se preparar para esse jogo. Nesse aspecto, estou muito confiante", acrescentou.