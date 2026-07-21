O médico Carlos Alberto Velasco, que atuava na rede municipal de saúde de Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina, foi encontrado morto na manhã dessa segunda-feira (20) na casa em que morava, no Centro da cidade.
A ausência do profissional na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Vila Sésamo levou um colega de trabalho até o imóvel. Com apoio da Polícia Militar, ele localizou o médico em um cômodo nos fundos da residência.
Segundo a Polícia Civil, parte da cobertura de fibra do imóvel estava quebrada. A principal hipótese é que Carlos Alberto tenha subido ao telhado para realizar um reparo, quando a estrutura cedeu, provocando uma queda de cerca de três metros.
A perícia não identificou indícios preliminares de crime. O caso foi registrado como morte acidental e segue sob investigação, com análise dos laudos periciais.
A Prefeitura de Xanxerê lamentou a morte do médico e informou que a UBS Vila Sésamo permaneceu fechada nesta segunda-feira. O corpo será levado para Santa Maria (RS), onde ocorrerão os atos fúnebres.
Com informações do NSC Total.