O dublador Figueira Junior morreu aos 60 anos. A informação foi divulgada neste sábado (27) pela também dubladora Tânia Gaidarji. A causa da morte não foi informada.

Conhecido por interpretar personagens marcantes da animação, Figueira deu voz a Fry, da série "Futurama", e ao Androide 17, de "Dragon Ball". Ele também participou da dublagem de filmes como "American Pie", "Um Sonho de Liberdade" e "Matrix".

A Associação Brasileira de Dubladores (DUBLAR) lamentou a morte do profissional em publicação nas redes sociais.