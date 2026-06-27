28 de junho de 2026
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VOZ MEMORÁVEL

Morre aos 60 anos Figueira Junior, dublador de Matrix e Futurama

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@figueira_junior/Instagram
Figueira deu voz a Fry, da série 'Futurama', e ao Androide 17, de 'Dragon Ball'.
Figueira deu voz a Fry, da série 'Futurama', e ao Androide 17, de 'Dragon Ball'.

O dublador Figueira Junior morreu aos 60 anos. A informação foi divulgada neste sábado (27) pela também dubladora Tânia Gaidarji. A causa da morte não foi informada.

Conhecido por interpretar personagens marcantes da animação, Figueira deu voz a Fry, da série "Futurama", e ao Androide 17, de "Dragon Ball". Ele também participou da dublagem de filmes como "American Pie", "Um Sonho de Liberdade" e "Matrix".

A Associação Brasileira de Dubladores (DUBLAR) lamentou a morte do profissional em publicação nas redes sociais.

"A DUBLAR e o DUBLAGEM VIVA lamentam profundamente a perda do colega, amigo e associado Figueira Jr.", diz parte da publicação. Veja o post completo aqui. 

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