O relato do padre Chrystian Shankar durante uma pregação ganhou repercussão nas redes sociais. O religioso contou que orientou uma noiva de Divinópolis (MG) a repensar o casamento. Segundo ele, a decisão foi tomada depois que o noivo apresentou uma lista com 13 mudanças que ela deveria fazer para que eles se casassem. As informações são do g1.
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Ao narrar o caso aos fiéis, o padre disse que conversou separadamente com o casal e identificou sinais de desequilíbrio no relacionamento.
"Ela me disse assim: 'Padre, meu namorado me passou essa lista aqui'. Tinha 13 itens. Eu perguntei: 'O que são esses 13 itens?'. Ela respondeu: 'São as coisas que eu tenho que mudar para ele se casar comigo'", contou.
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Em seguida, o religioso perguntou se a noiva também havia feito uma lista para o companheiro.
"'Passou a lista para ele? Tem quantas?', ela respondeu: 'Não. Ele falou que não precisa mudar em nada'. Eu falei: 'Minha filha, abre o olho enquanto há tempo. Está claro que não vai dar certo'", relatou.
Segundo o padre, a conversa com o noivo reforçou sua percepção sobre a relação.
"Eu notei que ele é soberbo. Na cabeça dele, você é menos do que ele. Ele está fazendo um favor de se casar com você", afirmou.
O religioso disse que não acompanhou os desdobramentos do caso, mas informou que não houve casamento.
"Não sei o que aconteceu lá. O casamento não aconteceu. Ela se livrou de uma", concluiu.