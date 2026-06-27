O relato do padre Chrystian Shankar durante uma pregação ganhou repercussão nas redes sociais. O religioso contou que orientou uma noiva de Divinópolis (MG) a repensar o casamento. Segundo ele, a decisão foi tomada depois que o noivo apresentou uma lista com 13 mudanças que ela deveria fazer para que eles se casassem. As informações são do g1.

Ao narrar o caso aos fiéis, o padre disse que conversou separadamente com o casal e identificou sinais de desequilíbrio no relacionamento.

"Ela me disse assim: 'Padre, meu namorado me passou essa lista aqui'. Tinha 13 itens. Eu perguntei: 'O que são esses 13 itens?'. Ela respondeu: 'São as coisas que eu tenho que mudar para ele se casar comigo'", contou.