Um homem quebrou um estúdio de treinamento funcional ao lançar o carro contra o imóvel na madrugada de quinta-feira (25), em Campo Grande (MS). Segundo a proprietária, personal trainer de 43 anos, o suspeito é ex-marido de uma cliente e a responsabiliza pelo fim do relacionamento. As informações são do g1.

Antes do ataque, o homem enviou mensagens por Instagram e WhatsApp com ameaças e acusações contra a profissional. Entre as frases registradas no boletim de ocorrência estão: "Você destruiu a minha família" e "Você colocou ela no shape, mas destruiu uma família".

Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo atinge a fachada do estúdio, destruindo três das quatro placas de vidro, além de danificar a grade de proteção e parte da parede. Os equipamentos utilizados nas aulas não foram atingidos.