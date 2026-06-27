Um vídeo divulgado nas redes sociais registra o momento em que uma médica voluntária realiza o parto de uma gestante resgatada dos escombros deixados pelos terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24). O bebê nasceu em La Guaira, estado mais afetado pelos tremores.

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As imagens mostram a cirurgiã plástica María Fernanda Terán prestando atendimento de emergência à mulher logo após o resgate. Segundo a imprensa venezuelana, a médica estava em Caracas quando os terremotos ocorreram e seguiu para La Guaira como voluntária após a região ser declarada zona de desastre.