Uma mulher deu à luz em meio aos escombros de um desabamento em La Guaira, área atingida pelos terremotos que abalaram a Venezuela.

O trabalho de parto começou enquanto a mãe estava sendo retirada de uma área de desabamento. Segundo o jornal venezuelano El Pitazo, o parto foi atendido por uma médica voluntária no local, em La Guaira.

A médica que ajudou no nascimento é de Boconó, no estado de Trujillo, mas estava em Caracas quando os terremotos atingiram a Venezuela. De acordo com o El Pitazo, ela seguiu para La Guaira e atuou como voluntária na área atingida pelo desabamento.