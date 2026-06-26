Vanessa morava havia cerca de dois meses em La Guaira, cidade localizada a menos de 30km de Caracas, onde vivia com o namorado venezuelano. Natural de Brasília, ela residia no Gama antes da mudança para o país vizinho.

A modelo brasiliense Vanessa Zacarias da Silva, de 44 anos, está entre as vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira (24). A informação foi confirmada pelo irmão da vítima ao g1. As informações são do g1.

Segundo o irmão, Thiago Nogueira, familiares tentam obter mais informações sobre a situação na Venezuela. Ele informou que o namorado de Vanessa está internado, assim como outros parentes da família dele.

O Ministério das Relações Exteriores informou anteriormente a morte de um homem e uma mulher brasileiros em decorrência dos terremotos, sem divulgar as identidades. O Itamaraty afirmou que presta assistência consular às famílias das vítimas.

Os dois terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, provocaram destruição em Caracas e regiões próximas. De acordo com o balanço mais recente do governo venezuelano, o desastre deixou 920 mortos, 2.980 feridos. Há 50 mil desaparecidos, segundo estimativa da ONU. Equipes de resgate continuam as buscas.