Um avião de pequeno porte atingiu na tarde desta sexta-feira (26) a torre CITIC Tower, o edifício mais alto de Pequim, na China. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre vítimas ou as causas do acidente.
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Imagens publicadas nas redes sociais mostram destroços caindo do prédio de 109 andares, conhecido como China Zun. Entre os fragmentos aparecem a seção da cauda da aeronave e um táxi com o vidro quebrado nas proximidades.
Um jornalista da CNN que estava no local relatou a evacuação do edifício. Equipes do Corpo de Bombeiros, policiais e ambulâncias foram mobilizadas para atender a ocorrência.
A polícia de Pequim informou à emissora que não tinha informações sobre o caso. A CNN também procurou o governo municipal e a empresa proprietária da aeronave, mas ainda não havia recebido resposta.
Pelas imagens divulgadas, a aeronave aparenta ser um modelo leve Sunward SA60L Aurora, de fabricação chinesa, pertencente a uma empresa de aviação geral que oferece treinamento de pilotos, voos recreativos e serviços de fotografia aérea.
Dados de voo divulgados na internet e ainda não verificados indicam que a aeronave apresentou uma trajetória fora do padrão após decolar do aeroporto de Shifosi, em Pequim.
O incidente chamou atenção porque a capital chinesa mantém rígidas restrições ao uso de aeronaves e drones. Desde 1º de maio, voos de drones na cidade dependem de autorização do governo.
Com informações da CNN.