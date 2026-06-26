26 de junho de 2026
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109 ANDARES

Veja momento em que avião atinge o maior arranha-céu de Pequim

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela/CNN
Imagens publicadas nas redes sociais mostram destroços caindo do prédio.
Imagens publicadas nas redes sociais mostram destroços caindo do prédio.

Um avião de pequeno porte atingiu na tarde desta sexta-feira (26) a torre CITIC Tower, o edifício mais alto de Pequim, na China. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre vítimas ou as causas do acidente.

Clique e assista ao vídeo 

Imagens publicadas nas redes sociais mostram destroços caindo do prédio de 109 andares, conhecido como China Zun. Entre os fragmentos aparecem a seção da cauda da aeronave e um táxi com o vidro quebrado nas proximidades.

Um jornalista da CNN que estava no local relatou a evacuação do edifício. Equipes do Corpo de Bombeiros, policiais e ambulâncias foram mobilizadas para atender a ocorrência.

A polícia de Pequim informou à emissora que não tinha informações sobre o caso. A CNN também procurou o governo municipal e a empresa proprietária da aeronave, mas ainda não havia recebido resposta.

Pelas imagens divulgadas, a aeronave aparenta ser um modelo leve Sunward SA60L Aurora, de fabricação chinesa, pertencente a uma empresa de aviação geral que oferece treinamento de pilotos, voos recreativos e serviços de fotografia aérea.

Dados de voo divulgados na internet e ainda não verificados indicam que a aeronave apresentou uma trajetória fora do padrão após decolar do aeroporto de Shifosi, em Pequim.

O incidente chamou atenção porque a capital chinesa mantém rígidas restrições ao uso de aeronaves e drones. Desde 1º de maio, voos de drones na cidade dependem de autorização do governo.

Com informações da CNN.

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