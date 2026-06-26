Um avião de pequeno porte atingiu na tarde desta sexta-feira (26) a torre CITIC Tower, o edifício mais alto de Pequim, na China. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre vítimas ou as causas do acidente.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram destroços caindo do prédio de 109 andares, conhecido como China Zun. Entre os fragmentos aparecem a seção da cauda da aeronave e um táxi com o vidro quebrado nas proximidades.

Um jornalista da CNN que estava no local relatou a evacuação do edifício. Equipes do Corpo de Bombeiros, policiais e ambulâncias foram mobilizadas para atender a ocorrência.