O goleiro Kaique, de 23 anos, foi integrado ao elenco do Palmeiras após se destacar emprestado ao Nacional, de Portugal, na última temporada.

Kaique fechou o Campeonato Português como o goleiro que mais defendeu penalistas: quatro de oito cobranças. Ele será o terceiro goleiro do elenco, que já conta com Marcelo Lomba e Carlos Miguel.

O goleiro Aranha, de 21 anos, será emprestado pelo Alviverde. A ideia é fazer com que o garoto jogue no novo clube e consiga se desenvolver, movimento similar ao de Kaique.