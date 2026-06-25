O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negou, no final da noite desta quarta-feira (24), ter humilhado a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Ela havia afirmado, em vídeos divulgados mais cedo, que foi desrespeitada e maltratada pelo enteado mais velho.

"Sou casado há 16 anos, pai de duas filhas maravilhosas e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai", disse o senador em nota publicada nas redes sociais. "Tenho 45 anos de idade, 24 anos de vida pública e sou reconhecido pelo meu equilíbrio, educação e respeito com todos, até com meus adversários políticos".

Flávio disse que em nenhum momento ofendeu ou teve a intenção de ofender Michelle. "Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas".