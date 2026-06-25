Neymar só foi mais rápido do que Alisson contra Escócia
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Em seu retorno ao campo, na Copa, Neymar foi o jogador de linha mais lento do Brasil em termos de piques. Só superou o goleiro Alisson. É o que mostram os dados da Fifa sobre o jogo.
O atacante da seleção não jogava desde 17 de maio, quando sofreu uma contusão pelo Santos atuando contra o Coritiba. Recuperou-se de lesão na panturrilha já na seleção.
Entrou aos 31min do segundo tempo diante da Escócia.
Sua velocidade máxima foi de 26,4 km/hora. Mais lento do que ele no time brasileiro só o goleiro Alisson, com 15,7 km/h.
Seu pique ficou próximo também do lateral-esquerdo Alex Sandro, com 26,6 km/h, que entrou apenas aos 41min do segundo tempo. Outro jogador próximo foi Fabinho, com 27,4 km/h.
Em comparação, todos os outros atacantes atingiram velocidades mais altas: Endrick (33,4 km/h), Martinelli (34,1 km/h), Vinícius Jr (33 km/h) e Rayan (33,2 km/h).
A distância total percorrida por Neymar foi de 2,431 metros. Superou Endrick e Alex Sandro, que entraram seis minutos depois deles.
No total, Neymar deu oito sprints, corridas em velocidade máxima, mesmo número de Endrick, e bem abaixo dos outros atacantes que jogaram mais tempo.
O camisa 10 do Brasil teve um chute a gol, salvo pelo goleiro Angus Gunn.