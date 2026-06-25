Em seu retorno ao campo, na Copa, Neymar foi o jogador de linha mais lento do Brasil em termos de piques. Só superou o goleiro Alisson. É o que mostram os dados da Fifa sobre o jogo.

O atacante da seleção não jogava desde 17 de maio, quando sofreu uma contusão pelo Santos atuando contra o Coritiba. Recuperou-se de lesão na panturrilha já na seleção.

Entrou aos 31min do segundo tempo diante da Escócia.