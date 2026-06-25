O ICB (Instituto Conhecer Brasil), da empresária Karina Gama, contratou uma empresa de Alex Leandro Bispo dos Santos, 40, para instalar pontos de wi-fi em favelas da capital paulista. Segundo órgãos de inteligência da polícia, o empresário é membro relevante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) no estado.

Karina Gama ganhou projeção como dona da Go Up Entertainment, produtora do filme "Dark Horse" (azarão, em inglês), sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O nome da empresária também passou a ser alvo de questionamentos em razão de um contrato de R$ 108 milhões firmado entre o ICB e a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A polícia investiga se parte dos recursos do contrato com a Prefeitura de São Paulo foi desviada para a produção da obra, o que a defesa dela nega com documentos.