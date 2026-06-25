A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) decidiu gravar vídeos com duras críticas a Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por ter se cansado do que descrevia como uma série de agressões coordenadas e informações falsas, de acordo com aliados com quem ela conversou ao longo dos últimos meses.

Segundo eles, Michelle fez uma espécie de desabafo e tentou dar um basta a ataques injustos, machistas e covardes que têm sofrido -e que afetam não só a ela, mas também à filha mais nova, que é adolescente.

Irmão de Michelle, o pré-candidato a deputado distrital Eduardo Torres (PL) publicou um texto nas redes sociais em que diz que ela contou "muito pouco diante de tudo o que tem acontecido" e que já presenciou e precisou inclusive intervir.