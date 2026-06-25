Diante de múltiplas alternativas para preencher o ataque na ausência do lesionado Raphinha da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti pôs em campo um adolescente. Não foi Endrick, como clamava boa parte da torcida, mas outro atleta de 19 anos -13 dias mais moço-, Rayan, que cumpriu bem o seu papel na vitória por 3 a 0 do Brasil sobre a Escócia, na última quarta-feira (24).

O técnico ficou entusiasmado com o resultado de sua escolha. O carioca, que havia entrado no decorrer do triunfo por 3 a 0 sobre o Haiti, tornou-se apenas o sexto jogador com menos de 20 anos escalado na seleção em uma Copa do Mundo e o mais novo desde 1970. Diante do desafio, não se mostrou intimidado.

"O jovem traz entusiasmo, energia. É diferente do veterano, que oferece experiência, conhecimento da posição. Uma equipe é uma combinação dessas coisas. Mas é óbvio que ter um jogador jovem como Rayan, que tem personalidade para jogar uma Copa do Mundo aos 19 anos com a camiseta do Brasil, é algo importante", afirmou Ancelotti. "Personalidade, caráter e seriedade."