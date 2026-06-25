O Japão será o primeiro adversário do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo, posição assegurada pela seleção asiática nesta quinta-feira (25), no AT&T Stadium, em Dallas, após empatar em 1 a 1 com a Suécia, em duelo válido pela terceira rodada do grupo F.

O goleiro Zion Suzuki fez importantes defesas nos minutos finais da partida que asseguraram o resultado que permitiu ao time japonês chegar aos 5 pontos, ficando em segundo lugar em sua chave, atrás da Holanda, que venceu a Tunísia no outro jogo da rodada por 2 a 0 e somou 7 pontos na primeira fase.

A Suécia, com 4 pontos -conquistados pela vitória sobre a Tunísia e empate com Japão-, é uma das seleções classificadas como uma das oito melhores terceiras colocadas.