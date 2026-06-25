Atriz escocesa festeja em ônibus com brasileiros após jogo
| Tempo de leitura: 1 min
A atriz escocesa Karen Gillan protagonizou um momento inusitado durante o pós-jogo entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo. Ela é conhecida por filmes como "Jumanji: Bem-Vindo à Selva" e "Guardiões da Galáxia".
Em seus stories no Instagram, registrou o momento em que pegou um ônibus lotado de torcedores da seleção brasileira celebrando a vitória por 3 a 0, em Miami.
No primeiro stories, ela mostrou o momento com a legenda "Ônibus errado?". No segundo, apontou o momento em que os brasileiros começaram a cantar a música "No Scotland, no Party", canção de Nick Morgan normalmente usada pelos torcedores escoceses. E colocou na legenda: "Eles estão cantando a nossa música".
A festa com os brasileiros também não terminou no ônibus. A atriz, mais tarde, publicou outro momento em que um torcedor brasileiro e o ator escocês Tony Curran trocam as camisas. Curran é conhecido por interpretar o pintor Van Gogh em um dos episódios da série "Doctor Who".
Nos dias que antecederam a partida, ambas as torcidas, principalmente a da Escócia, marcaram presença nos principais pontos turísticos de Miami, como Miami Beach, o que ajuda a contextualizar o clima de festa que também apareceu no ônibus.