A atriz escocesa Karen Gillan protagonizou um momento inusitado durante o pós-jogo entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo. Ela é conhecida por filmes como "Jumanji: Bem-Vindo à Selva" e "Guardiões da Galáxia".

Em seus stories no Instagram, registrou o momento em que pegou um ônibus lotado de torcedores da seleção brasileira celebrando a vitória por 3 a 0, em Miami.

No primeiro stories, ela mostrou o momento com a legenda "Ônibus errado?". No segundo, apontou o momento em que os brasileiros começaram a cantar a música "No Scotland, no Party", canção de Nick Morgan normalmente usada pelos torcedores escoceses. E colocou na legenda: "Eles estão cantando a nossa música".