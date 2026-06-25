A Polícia Civil do Rio de Janeiro vai investigar um caso de agressão coletiva a uma adolescente por suposta intolerância religiosa.

O episódio, que envolve uma adolescente de 17 anos, aconteceu dentro da sala de aula do colégio estadual Arnoldo Abruzzini da Fonseca, em Sepetiba, zona oeste carioca, no último dia 17 de junho.

Segundo relatos que constam em depoimento e que também foram divulgados pelo ex-deputado Átila Nunes, um vídeo da adolescente em um terreiro de candomblé foi compartilhado entre os estudantes da unidade, que passaram a praticar bullying através da internet.