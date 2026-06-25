O Corinthians quitou os salários atrasados do elenco de jogadores e da comissão técnica. A parcela de direitos de imagem, no entanto, segue em haver.

O clube regularizou os pagamentos de todos os profissionais do departamento de futebol. A diretoria quitou os vencimentos do mês de maio que estavam pendentes com atletas e comissão técnica desde o dia 5.

Os salários dos demais funcionários do clube já haviam sido acertados nas últimas semanas. Os trabalhadores contratados sob o regime CLT receberam em dia, enquanto os prestadores de serviço (PJs) tiveram alguns dias de atraso, mas foram pagos na semana passada.