Três policiais militares foram presos sob suspeita de facilitar a fuga de um miliciano detido em uma blitz na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a investigação, o homem tentou deixar a viatura da PM em frente à 35ª DP (Campo Grande) após trocar de roupa com um comparsa, que permaneceria no lugar dele dentro do veículo.

Os policiais militares Rafael Veras da Silva, Gelson Pereira de Souza Filho e Jefferson Cândido Jatobá pagaram fiança e vão responder em liberdade pela suspeita do crime de facilitação de fuga.

Em nota, a Polícia Militar informou que análises preliminares apontam que os agentes "teriam tentado substituir um preso" apresentado na delegacia.