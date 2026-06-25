A Copa do Mundo de 2026 bateu o recorde de público da história dos Mundiais nesta quinta-feira (25). O total de espectadores que foram aos estádios assistir a partidas nesta edição chegou a 3.605.357, superando os 3.587.538 da Copa de 1994, nos Estados Unidos.

O recorde foi batido depois de 56 jogos.

Os maiores públicos deste ano foram no estádio Azteca, que tem capacidade para 80.824 espectadores e esteve lotado na partida de abertura do Mundial, a vitória do México pro 2 a 0 sobre a África do Sul, em Colômbia 3 x 1 Uzbequistão e em República Tcheca 1 x 3 México.