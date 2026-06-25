São Paulo e Internacional têm conversas avançadas para realização de um amistoso no próximo dia 11 de julho.

A partida deve ocorrer no Beira-Rio, casa do Internacional, em Porto Alegre. As equipes devem bater o martelo em breve.

O confronto faz parte da programação de intertemporada do São Paulo durante a paralisação do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo. O elenco são-paulino se reapresentou em 17 de junho, no CT da Barra Funda, para o início da intertemporada.