Um site criado por voluntários para ajudar na localização de desaparecidos após os terremotos que atingiram a Venezuela registra mais de 40 mil pessoas sem contato com familiares. A plataforma não tem vínculo com o governo venezuelano e foi desenvolvida para reunir informações durante as operações de busca.
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Segundo os responsáveis pela iniciativa, mais de 46 mil pessoas foram cadastradas como desaparecidas desde os tremores. Destas, cerca de 3,7 mil já foram localizadas, enquanto mais de 42,3 mil continuam sem confirmação de paradeiro.
O número divulgado na plataforma difere do balanço oficial. De acordo com o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, 157 pessoas estão desaparecidas e mais de 200 permanecem sob os escombros.
A ferramenta permite que familiares informem o nome da pessoa desaparecida, o último local onde ela foi vista e dados que possam auxiliar nas buscas, como fotografia, idade, características físicas e informações sobre o último contato.
O site foi criado em meio às dificuldades de comunicação provocadas pelos terremotos, que causaram apagões e dificultaram o contato entre moradores e familiares dentro e fora do país.
Os dois terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingiram a Venezuela na quarta-feira (24), provocando desabamentos e mobilizando equipes de resgate em diversas regiões.
Com informações da CNN Brasil.