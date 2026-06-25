Um site criado por voluntários para ajudar na localização de desaparecidos após os terremotos que atingiram a Venezuela registra mais de 40 mil pessoas sem contato com familiares. A plataforma não tem vínculo com o governo venezuelano e foi desenvolvida para reunir informações durante as operações de busca.

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Segundo os responsáveis pela iniciativa, mais de 46 mil pessoas foram cadastradas como desaparecidas desde os tremores. Destas, cerca de 3,7 mil já foram localizadas, enquanto mais de 42,3 mil continuam sem confirmação de paradeiro.