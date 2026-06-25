De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras duas pessoas foram retiradas dos escombros com vida durante a operação de resgate. As mortes foram confirmadas pela corporação no início da tarde.

Duas crianças morreram após o desabamento de casas na Comunidade Praia da Rosa, no bairro Tauá, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (25).

As equipes foram acionadas às 7h30 para atender à ocorrência na Rua Vereador Jorge Pereira. Ao menos 50 militares participaram dos trabalhos de busca e salvamento.

Atuaram na ocorrência bombeiros do Quartel da Ilha do Governador, além de equipes do Grupo de Operações Especiais e do Grupamento de Busca e Resgate com Cães.

As causas do desabamento ainda não foram informadas. Embora o Rio de Janeiro tenha registrado dias de chuva e temperaturas mais baixas, não há indicação oficial de relação entre as condições climáticas e o acidente.