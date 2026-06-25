26 de junho de 2026
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PROGRAMAÇÃO

Confira jogos e competições na TV e na internet nesta 5ª (25)

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/FIFA via @dfb_team/Instagram
Alemanha e Equador se enfrentam nesta quinta-feira.
Alemanha e Equador se enfrentam nesta quinta-feira.

17h - Equador x Alemanha - FIQUE DE OLHO

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, Ge TV (Globoplay) e SporTV

Já classificada e com o primeiro lugar do Grupo E garantido, a Alemanha pode se dar ao luxo de poupar alguns titulares. Já o Equador precisa vencer a qualquer custo para se classificar.

17h - Curaçao x Costa do Marfim

COPA DO MUNDO: CazéTV e SporTV 2

No outro duelo do Grupo E, Costa do Marfim precisa de pelo menos um empate para se classificar. Curaçao também tem chances, mas tem de vencer os africanos e torcer contra o Equador contra a Alemanha.

20h - Japão x Suécia - FIQUE DE OLHO

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, SBT, SporTV e NSports

No embolado Grupo F, o vencedor carimbará a vaga ao mata-mata. Um empate pode garantir as duas seleções na próxima fase. Já a derrota pode eliminar a Suécia. Por isso, há expectativa de um bom espetáculo.

20h - Tunísia x Holanda - FIQUE DE OLHO

COPA DO MUNDO: CazéTV

Contra a equipe mais fraca do Grupo F, a Holanda entra com favoritismo total para vencer bem e garantir a liderança, o que daria vantagem nos cruzamentos da fase de 32 seleções.

23h - Turquia x Estados Unidos

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo e SporTV

Maior fiasco do Grupo D, a Turquia vai enfrentar uma seleção dos EUA já classificada e com o primeiro lugar assegurado. Para os americanos há o "dever" de mostrar serviço para a torcida, mas também pode poupar alguns titulares.

23h - Paraguai x Austrália

COPA DO MUNDO: CazéTV

As duas seleções chegam à última rodada do Grupo D com 3 pontos. A vitória garantirá a vaga e a derrota pode significar a volta mais cedo para casa. Expectativa de um duelo equilibrado.

20h30 - Cuiabá x Londrina

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