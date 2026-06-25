17h - Equador x Alemanha - FIQUE DE OLHO
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Já classificada e com o primeiro lugar do Grupo E garantido, a Alemanha pode se dar ao luxo de poupar alguns titulares. Já o Equador precisa vencer a qualquer custo para se classificar.
17h - Curaçao x Costa do Marfim
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No outro duelo do Grupo E, Costa do Marfim precisa de pelo menos um empate para se classificar. Curaçao também tem chances, mas tem de vencer os africanos e torcer contra o Equador contra a Alemanha.
20h - Japão x Suécia - FIQUE DE OLHO
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No embolado Grupo F, o vencedor carimbará a vaga ao mata-mata. Um empate pode garantir as duas seleções na próxima fase. Já a derrota pode eliminar a Suécia. Por isso, há expectativa de um bom espetáculo.
20h - Tunísia x Holanda - FIQUE DE OLHO
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Contra a equipe mais fraca do Grupo F, a Holanda entra com favoritismo total para vencer bem e garantir a liderança, o que daria vantagem nos cruzamentos da fase de 32 seleções.
23h - Turquia x Estados Unidos
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Maior fiasco do Grupo D, a Turquia vai enfrentar uma seleção dos EUA já classificada e com o primeiro lugar assegurado. Para os americanos há o "dever" de mostrar serviço para a torcida, mas também pode poupar alguns titulares.
23h - Paraguai x Austrália
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As duas seleções chegam à última rodada do Grupo D com 3 pontos. A vitória garantirá a vaga e a derrota pode significar a volta mais cedo para casa. Expectativa de um duelo equilibrado.
20h30 - Cuiabá x Londrina
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