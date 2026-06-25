A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (25) uma operação para avançar nas investigações sobre as fraudes contábeis que revelaram um rombo estimado em R$ 24 bilhões nas Lojas Americanas. A ação tem como alvo ex-diretores da companhia suspeitos de participação no esquema.
Relembre o caso: Fraudes contábeis nas Americanas superaram os R$ 25 bilhões
Policiais cumprem nove mandados de busca e apreensão, incluindo buscas pessoais, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. A operação conta com apoio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Ministério Público Federal (MPF).
Por decisão judicial, também foi autorizado o sequestro de bens e valores dos investigados. As medidas patrimoniais podem alcançar até R$ 54 bilhões.
Segundo a PF, as apurações buscam esclarecer o envolvimento de ex-executivos na manipulação das demonstrações financeiras da empresa. Entre os mecanismos investigados estão operações relacionadas às chamadas verbas de propaganda cooperada (VPC), que, de acordo com os investigadores, foram utilizadas para distorcer resultados contábeis apresentados ao mercado.
A investigação aponta indícios dos crimes de manipulação de mercado, uso de informações falsas em demonstrações financeiras, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A operação integra as apurações sobre as inconsistências contábeis divulgadas em 2023, que resultaram em um dos maiores processos de recuperação judicial da história do país.
Com informações do Metrópoles.