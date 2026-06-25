A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (25) uma operação para avançar nas investigações sobre as fraudes contábeis que revelaram um rombo estimado em R$ 24 bilhões nas Lojas Americanas. A ação tem como alvo ex-diretores da companhia suspeitos de participação no esquema.

Relembre o caso: Fraudes contábeis nas Americanas superaram os R$ 25 bilhões

Policiais cumprem nove mandados de busca e apreensão, incluindo buscas pessoais, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. A operação conta com apoio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Ministério Público Federal (MPF).