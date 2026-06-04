De acordo com levantamento da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), analisado pelo Centro de Sismologia da USP, os efeitos dos abalos foram sentidos a centenas de quilômetros do epicentro. Até o momento, não há registro de feridos ou danos graves no Brasil.

Os terremotos registrados na Venezuela na quarta-feira (24) foram percebidos por moradores de pelo menos quatro capitais brasileiras. Houve relatos nas capitais Belém, Manaus, Boa Vista e Macapá, além de outros municípios da Região Norte.

Segundo o Centro de Sismologia da USP, terremotos dessa magnitude podem gerar réplicas nos próximos dias, embora não seja possível prever novos eventos. Devido à distância, não há risco de danos às cidades brasileiras.

Em Belém, equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros realizaram vistorias após relatos de tremores. Alguns prédios em bairros da capital paraense foram evacuados por precaução, mas não houve registro de ocorrências graves.

Em Manaus, moradores também relataram sentir os abalos. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram prédios e objetos balançando durante o tremor. A Defesa Civil do Amazonas informou que o fenômeno está relacionado aos reflexos dos terremotos na Venezuela.